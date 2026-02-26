Ομάδες

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Ο Σβέντμπεργκ έκανε το 1-0 και έκοψε τις ελπίδες του «Δικέφαλου»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 23:42
EUROPA LEAGUE / Θέλτα / ΠΑΟΚ

Θέλτα - ΠΑΟΚ: Ο Σβέντμπεργκ έκανε το 1-0 και έκοψε τις ελπίδες του «Δικέφαλου»

Η Θέλτα έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης απέναντι στον ΠΑΟΚ, αποκτώντας σαφές προβάδισμα μετά το γκολ του Σβέντμπεργκ στο 62ο λεπτό.

Σε συνδυασμό με τη νίκη τους με 2-1 στην Τούμπα, οι Ισπανοί επιβεβαιώνουν τον τίτλο του φαβορί και φέρνουν την ομάδα της Θεσσαλονίκης σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση.

Η φάση του γκολ ήρθε στο 62’. Ο Μπόρχα Ιγκλέσιας με όμορφο τακουνάκι άφησε την μπάλα στον Σβέντμπεργκ, ο οποίος με ψύχραιμο πλασέ νίκησε τον Τσιφτσή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δίνοντας ξεκάθαρο προβάδισμα στην ομάδα του.

Πλέον, ο ΠΑΟΚ καλείται να ανέβει… βουνό, καθώς χρειάζεται δύο γκολ για να οδηγήσει το ματς στην παράταση και να διεκδικήσει την ανατροπή.

UEL: Θέλτα-ΠΑΟΚ | Το 1-0 με το πλασέ του Σβέντμπεργκ!



