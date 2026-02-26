Μπενίτεθ: «Παλέψαμε, το έβλεπες στα μάτια των παικτών κι αυτό έκρινε το ματς»

Onsports Team

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε για τη θέληση που είχαν οι παίκτες του για την μεγάλη πρόκριση στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, η οποία και στο τέλος έκανε τη διαφορά.

Πανηγυρική πρόκριση παλικαριάς για τον Παναθηναϊκό, που συνεχίζει στους «16» του Europa League. Ο Ράφα Μπενίτεθ στις δηλώσεις του μετά το ματς στην έδρα της Βικτόρια Πλζεν, στάθηκε στην αποφασιστικότητα των παικτών του και μοίρασε συγχαρητήρια.

Αναλυτικά:

«Πολύπλοκο ματς απέναντι σε μια ομάδα χωρίς ήττα στο Europa League. Παλέψαμε πολύ, ήμασταν καλά οργανωμένοι, βγάζαμε αντεπιθέσεις, είχαμε μεγάλη διάθεση, το έβλεπες στα μάτια των παικτών και αυτό νομίζω έκρινε το ματς.

Σημαντικότερο ήταν να δούμε ποιος θελει να εκτελέσει και μετά επιλέγεις τη σειρά. Εύσημα σε όλους τους ποδοσφαιριστές, στον τερματοφύλακα και στους 2 προπονητές τερματοφυλάκων που είχαν αναλύσει πολύ τις εκτελέσεις του αντιπάλου.

Δεν ξέρω όλους τους αριθμούς, είμαι ικανοποιημένος από την πρόκριση, θέλω να δώσω εύσημα σε όλη την ομάδα για την πρόκριση. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και από εκεί και πέρα βλέπουμε τι θα κάνουμε. Ευχαριστώ τους φιλάθλους που μας στήριξαν μέχρι τέλους».