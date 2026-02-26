Παναθηναϊκός: Πανικός στο Telekom Center για την πρόκριση επί της Πλζεν

INTIME SPORTS

Απίθανες στιγμές εκτυλίχθηκαν στο «Telekom Center Athens» με το τέλος της διαδικασίας των πέναλτι και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στην επόμενη φάση του Europa League.

Οι φίλοι του «τριφυλλιού» έζησαν ένα βράδυ γεμάτο ένταση, αγωνία και τελικά ξέσπασμα χαράς, δίνοντας παράλληλα το «παρών» στην εντός έδρας «μάχη» με την Παρί για την Euroleague.

Σε όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου, δεκάδες οπαδοί είχαν στραμμένη την προσοχή τους στα κινητά τηλέφωνα, καθώς την ίδια ώρα η ποδοσφαιρική ομάδα αντιμετώπιζε την Πλζεν στην Τσεχία. Το πρώτο κύμα ενθουσιασμού ήρθε με το γκολ του Ανδρέα Τετέι, που έκανε το γήπεδο να… δονείται.

Ωστόσο, η πραγματική έκρηξη σημειώθηκε στη «ρώσικη ρουλέτα» των πέναλτι. Η απόκρουση του Λαφόν αλλά και το χαμένο πέναλτι του Σουαρέ προκάλεσαν αποθέωση, για να ακολουθήσει πανζουρλισμός με την εύστοχη εκτέλεση του Πάντοβιτς που «σφράγισε» την πρόκριση και μετέτρεψε το «Telekom Center Athens» σε ένα ξέφρενο πράσινο πάρτι.