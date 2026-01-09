Γιούρτσεβεν: «Αυτό που έκανε ο Γιαννακόπουλος είναι τεράστιο»

Οnsports Τeam

Ο σέντερ του Παναθηναϊκού μετά την νίκη της ομάδας του επί της Βίρτους μίλησε για όσα έχουν συμβεί στην ομάδα τις τελευταίες ημέρες και στάθηκε στην ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το καθήκον του, επέστρεψε στις νίκες με την επικράτησή του επί της Βίρτους Μπολόνια και η αισιοδοξία άρχισε να επιστρέφει και πάλι στα αποδυτήρια του «τριφυλλιού».

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν μίλησε για την νίκη της ομάδας του, αλλά και για όλα όσα έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας τη σημασία που είχε για τους παίκτες η ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου την επομένη της ήττας από τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά είπε:

Για την εμφάνιση του Παναθηναϊκού: «Παίξαμε στα στάνταρ μας για το μεγαλύτερο μέρος. Μπορούσαμε να παίξουμε ακόμα καλύτερα όμως όλοι έκαναν καλή δουλειά και συνέβαλλαν για να κερδίσουμε . Στο τέλος χαλαρώσαμε λίγο επειδή ξέραμε πως είχαμε κερδίσει. Όλοι έπαιξαν υπέροχα».

Για το εάν η ομάδα ένιωθε πίεση πριν το παιχνίδι: «Δεν είχαμε πίεση, αλλά συγκέντρωση, όλοι ήμασταν στην ίδια σελίδα στην επικοινωνία πριν το παιχνίδι και στην προετοιμασία για ό,τι θα συνέβαινε».

Για την ομιλία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Είναι τεράστιο. Δε χρειάζεται να κάνει τίποτα από αυτά, αλλά το γεγονός ότι εμφανίζεται και δείχνει ότι νοιάζεται, μας δίνει θάρρος για να θέλουμε και να κάνουμε περισσότερα. Όλοι το εκτιμούμε».

Για το αν ήταν σοκ η δήλωση του Εργκίν Αταμάν, ο οποίος μίλησε για ενδεχόμενη αποχώρηση: «Όλοι ήμασταν συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι και προσπαθήσαμε να μην μας επηρεάσουν όσα ακούγονται, έτσι ώστε να είμαστε 100% έτοιμοι και αυτό κάναμε. Το δείξαμε με το παιχνίδι μας, καθώς καλύψαμε τα λάθη μας και δεν επηρεαστήκαμε».