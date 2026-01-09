Ομάδες

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις
Onsports Team 09 Ιανουαρίου 2026, 23:32
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Ανησυχία για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις

Στο 35’ ο Αμερικανός αποχώρησε τραυματισμένος στην ποδοκνημική και υποβασταζόμενος από τους συμπαίκτες του.

Άτυχος στάθηκε ο Μόντε Μόρις στο παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου. Ο Αμερικανός γκαρντ που είχε 1 πόντο ως εκείνο το σημείο, αποχώρησε τραυματίας στο 35’ της αναμέτρησης στο ΣΕΦ.

Σε μια προσπάθειά του να κάνει λέι απ, φάνηκε να γυρίζει το πόδι του. Έμεινε στο παρκέ κι έδειχνε να πονάει αρκετά. Οι συμπαίκτες του τον βοήθησαν να αποχωρήσει στα αποδυτήρια υποβασταζόμενος.

Πρόλαβε να αγωνιστεί 10:30, έχοντας 1 πόντο με 1/3 βολές, ενώ ήταν άστοχος με 0/3 προσπάθειες.

 



