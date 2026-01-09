Καραλής και Νίλσεν στο Fly Athens

Onsports Team

Ο Εμμανουήλ Καραλής θα είναι παρών στη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στις 7 Φεβρουαρίου.

Το Fly Athens μεταφέρεται από φέτος στη σάλα για να προσφέρει σπουδαίο θέαμα στους Έλληνες φιλάθλους και την περίοδο της χειμερινής δράσης. Η διοργάνωση θα γίνει στις 7 Φεβρουαρίου στις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Παιανίας με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή και άλλων κορυφαίων αλτών του πλανήτη.

Στη διοργάνωση θα αναμετρηθούν δύο μέλη του κλαμπ των 6 μέτρων, ο οικοδεσπότης και «χάλκινος» Ολυμπιονίκης Εμμανουήλ Καραλής (6,08 μ, Νο4 όλων των εποχών) και ο Αμερικανός «ασημένιος» Ολυμπιονίκης του Τόκιο, Κρις Νίλσεν (6,05 μ, Νο8 όλων των εποχών).

Ο Νίλσεν μετρά πέντε άλματα πάνω από τα έξι μέτρα και τρία μετάλλια σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, ενώ έκλεισε τη σεζόν του 2025 με 6.01μ. Μαζί με τον Καραλή αναμένεται να προσφέρουν έναν αγώνα υψηλού επιπέδου και εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό της Παιανίας.

Το Fly Athens Indoor 2026 ανήκει στο World Indoor Tour (Silver) και προσφέρει πολύτιμους βαθμούς για την παγκόσμια κατάταξη.