Σέζαρ Λουίς Μέρλο: «Πολύ προχωρημένες οι επαφές Παναθηναϊκού – Γοδόι Κρουζ για Αντίνο»

Onsports Team

Ένας από τους εγκυρότερους Αργεντινούς δημοσιογράφους, αναφέρθηκε στην υπόθεση Σαντίνο Αντίνο, τονίζοντας πως έχουν προχωρήσει σημαντικά οι συζητήσεις των δύο ομάδων.

Το θέμα του Σαντίνο Αντίνο είναι στην πρώτη γραμμής της επικαιρότητας στην Αργεντινή. Τα δημοσιεύματα και οι αναφορές δεν σταματούν, με νέες πληροφορίες να έρχονται διαρκώς. Ο παίκτης είναι δεδομένο πως θέλει Παναθηναϊκό, όμως η Γοδόι Κρουζ μέχρι πρότινος δεν το συζητούσε για οτιδήποτε άλλο πέραν της πώλησης στην Ρίβερ Πλέιτ.

Τα δεδομένα έχουν διαφοροποιηθεί, όπως πιστοποιεί κι ένας απ’ τους εγκυρότερους Αργεντινούς ρεπόρτερ. Ο Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Ο δημοσιογράφος με ανάρτησή του κάνει λόγο για πολύ προχωρημένες επαφές των «πράσινων» με την ομάδα του 20χρονου.

Παράλληλα, αναφέρει πως η πρόταση του Παναθηναϊκού είναι για 7 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη.

Αναλυτικά:

«Η Γοδόι Κρουζ βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις για την πώληση του Σαντίνο Αντίνο στον Παναθηναϊκό.

Υπάρχει πρόταση ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το 50% των δικαιωμάτων του παίκτη. Οι δύο σύλλογοι θα εντείνουν τις συζητήσεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συμφωνία».