Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»
Onsports Team 08 Ιανουαρίου 2026, 16:49
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Πρόεδρος Γοδόι Κρουζ: «Η μόνη πρόταση του Παναθηναϊκού απορρίφθηκε»

Νέα δεδομένα στην υπόθεση Σαντίνο Αντίνο, με τον επικεφαλής της ομάδας όπου ανήκει ο ποδοσφαιριστής να επιμένει πως ο παίκτης πρέπει να πωληθεί στην Ρίβερ Πλέιτ.

Την ώρα που τα δημοσιεύματα στην Αργεντινή ανέφεραν πως ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην συμφωνία με την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο, τα πάνω έρχονται κάτω για ακόμη μια φορά.

Ο πρόεδρος της ομάδας της Αργεντινής, με δήλωσή του στο «TyC Sport» ξεκαθαρίζει πως η μοναδική πρόταση των «πράσινων» έχει απορριφθεί! Ο Χοσέ Μανσούρ, τόνισε παράλληλα πως έχει συμφωνήσει με την Ρίβερ Πλέιτ και θέλει να συνεργαστεί μαζί της, τη στιγμή που δε θέλει να κάνει το ίδιο με άλλες ομάδες. Δηλαδή τον Παναθηναϊκό.

Παράλληλα διευκρίνισε πως δεν υπάρχει πρόταση 7 εκατ. ευρώ για το 50% του παίκτη. Συμπληρώνοντας πως ο Σαντίνο Αντίνο θέλει να αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ. Έτσι η κατάσταση μοιάζει να περιπλέκεται αρκετά.



