Παναθηναϊκός: Ο Μπενίτεθ «έψησε» τον Αντίνο που μίλησε ξανά με Γκαγιάρδο
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 22:38
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μπαράζ δημοσιευμάτων στην Αργεντινή για το θέμα του Σαντίνο Αντίνο ο οποίος ξεκάθαρα δείχνει να προτιμά Ευρώπη και σύμφωνα με τους συμπατριώτες του, έπαιξε ρόλο η συνομιλία με τον προπονητή του Παναθηναϊκού.

Το… σίριαλ Σαντίνο Αντίνο, δεν έχει σταματημό στην Αργεντινή. Στην χώρα του 20χρονου ποδοσφαιριστή της Γοδόι Κρουζ, το όνομά του αποτελεί το πιο «καυτό» θέμα συζήτησης αυτές τις μέρες. Λόγω της θέλησης της Ρίβερ Πλέιτ να τον αποκτήσει και παράλληλα την επιθυμία του ίδιου να φύγει για Ευρώπη, κοιτώντας προς Παναθηναϊκό.

Όπως μετέδωσε το «MDZ Radio», ο διεθνής με τις μικρές Εθνικές της Αργεντινής εξτρέμ, μίλησε απ’ ευθείας με τον Ράφα Μπενίτεθ. Κάτι που έδωσε πολλούς πόντους υπέρ του Παναθηναϊκού για την πλευρά του νεαρού άσου.

«Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το MDZ Radio, εκτός απροόπτου ο Σαντίνο Αντίνο δεν θα αγωνιστεί στη Ρίβερ Πλέιτ, με τις πιθανότητες μετακίνησής του στον Παναθηναϊκό να αυξάνονται αισθητά. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έπαιξε η επικοινωνία του προπονητή της ευρωπαϊκής ομάδας, Ράφα Μπενίτεθ, με τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος κατάφερε να τον πείσει. Την ίδια ώρα, ο νεαρός επιθετικός προπονείται ατομικά, με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για την έκβαση της υπόθεσης», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα.

Παράλληλα, τα τελευταία ρεπορτάζ τονίζουν πως η Ρίβερ Πλέιτ δεν μπορεί να δώσει τα χρήματα που δίνουν οι «πράσινοι» κι έχει ως σύμμαχο την Γοδόι Κρουζ, η οποία προτιμά να τον παραχωρήσει στο σύλλογο του Μπουένος Άιρες.

Πάντως, τονίζεται πως πέρα από τον Μπενίτεθ, νέα επαφή με τον παίκτη είχε ο Μαρσέλο Γκαγιάρδο. Οι δυο τους τα είπαν σε εξαιρετικό κλίμα, όμως ο παίκτης είπε στον προπονητή της Ρίβερ πως προτιμά να φύγει για την Ευρώπη.


