Αργεντινός δημοσιογράφος: «Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»
Onsports Team 07 Ιανουαρίου 2026, 17:14
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Αργεντινός δημοσιογράφος: «Ανεπαρκής η πρόταση του Παναθηναϊκού για Αντίνο»

Όπως αναφέρει ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα, η πρόταση του «τριφυλλιού» δεν ικανοποιεί την Γοδόι Κρουζ για την απόκτηση του Σαντίνο Αντίνο.

Το σίριαλ Σαντίνο Αντίνο στην Αργεντινή, συνεχίζεται. Όπως είναι γνωστό, η πλευρά του παίκτες φέρεται να προτιμά Ευρώπη και Παναθηναϊκό, όμως η Γοδόι Κρουζ θέλει να τον πουλήσει στην Ρίβερ Πλέιτ.

Έτσι, ο Χερμάν Γκαρσία Γκρόβα μετέφερε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η ομάδα του 20χρονου θεωρεί πως η πρόταση των «πράσινων» είναι ανεπαρκής για τον νεαρό εξτρέμ.

Τονίζεται μάλιστα πως οι άνθρωποι του συλλόγου πιστεύουν και θέλουν ο παίκτης να καταλήξει στη Ρίβερ Πλέιτ. Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να βρει τη «χρυσή τομή» με την ομάδα του, έχοντας για σύμμαχο τον παίκτη.



