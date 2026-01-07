Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 15:24
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

«Ο Αντίνο είπε όχι στη Ρίβερ Πλέιτ και πάει στον Παναθηναϊκό»

Νέα δημοσιεύματα στην Αργεντινή θεωρούν την υπόθεση της μεταγραφής του παίκτη στον Παναθηναϊκό, ως τελειωμένη υπόθεση. 

Ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, είναι πολύ κοντά στην πραγματοποίηση μιας εξαιρετικής μεταγραφής. Αυτή του Αντίνο από τη Γοδόι Κρουζ. 

Οι «πράσινοι» το τελευταίο διάστημα έχουν κάνει τις κινήσεις τους προς αυτήν την κατεύθυνση και αν κρίνουμε από τα καθημερινά ρεπορτάζ από την Αργεντινή, που κάνουν λόγο για αγορά του 80% των διακιωμάτων του παίκτη έναντι 4.000.000 ευρώ, φαίνεται πως ο παίκτης είναι πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό. 

Μάλιστα, ρεπορτάζ που είδε το φως της δημοσιότητας πριν από λίγη ώρα θέλει τη μεταγραφή να είναι "τελειωμένη" και τον παίκτη να ετοιμάζει βαλίτσες για να έρθει στην Ελλάδα και να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. 

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Αργεντινή και συγκεκριμένα ο δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αργεντινός εξτρέμ απέρριψε την προοπτική της μεταγραφής στη Ρίβερ και ετοιμάζεται για τον νέο σταθμό της καριέρας του. 


ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
SUPER LEAGUE

«Ενδιαφέρεται για Μεδίνα ο Παναθηναϊκός»

«Ενδιαφέρεται για Μεδίνα ο Παναθηναϊκός»
SUPER LEAGUE

Τετέ: Αποχαιρέτησε τους «πράσινους» και έφυγε για Βραζιλία

Τετέ: Αποχαιρέτησε τους «πράσινους» και έφυγε για Βραζιλία
SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις

Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις

Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Αταμάν για μεταγραφές: «Η πιο σημαντική αν επιστρέψει ο Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες»
25 λεπτά πριν Αταμάν για μεταγραφές: «Η πιο σημαντική αν επιστρέψει ο Λεσόρ σε 3-4 εβδομάδες»
EUROLEAGUE
Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»
44 λεπτά πριν Βγαίνει μπροστά ο Αταμάν: «Αν δεν κατακτήσουμε Euroleague ή πρωτάθλημα, θα φύγω απ’ την Aθήνα»
EUROLEAGUE
Όσμαν: «Από αύριο θα επιστρέψουμε στις νίκες και θα είμαστε στο Final-4»
53 λεπτά πριν Όσμαν: «Από αύριο θα επιστρέψουμε στις νίκες και θα είμαστε στο Final-4»
EUROLEAGUE
Νιανγκ: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας»
1 ώρα πριν Νιανγκ: «Μας περιμένει ένας ακόμη δύσκολος αγώνας»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved