Τετέ: Αποχαιρέτησε τους «πράσινους» και έφυγε για Βραζιλία
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 13:33
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η Γκρέμιο είναι ο νέος σταθμός της καριέρας του Τετέ ο οποίος αποχαιρέτησε τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό. 

Τα τυπικά απομένουν για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του Τετέ από τον Παναθηναϊκό στην Γκρέμιο, καθώς οι δύο ομάδες ήρθαν σε οριστική συμφωνία. Ο 25χρονος εξτρέμ βρέθηκε σήμερα στο Κορωπί, όχι για να κάνει προπόνηση, αλλά για να χαιρετίσει τους συμπαίκτες του στον Παναθηναϊκό και το τεχνικό επιτελείο.

Ο Τετέ είπε το αντίο του και θα πετάξει άμεσα για το Πόρτο Αλέγκρε, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την Γκρέμιο.



