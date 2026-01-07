Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις

Οnsports Τeam

Χωρίς απρόοπτα αλλά με τα γνωστά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί.

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή τον Πανσερραϊκό και συνέχισαν την προετοιμασία τους με πρωινή προπόνηση, με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες.

Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ο Ντέσερς θεραπεία και φυσικά ο Λαφόν απουσίασε λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, τακτική και παιχνίδι. Ατομικό ακολούθησαν οι Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς, Κοντούρης ενώ θεραπεία έκανε ο Ντέσερς».