Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Ντέσερς, ατομικό για τρεις
Οnsports Τeam 07 Ιανουαρίου 2026, 13:22
SUPER LEAGUE

Χωρίς απρόοπτα αλλά με τα γνωστά προβλήματα συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στο Κορωπί. 

Οι «πράσινοι» αντιμετωπίζουν την Κυριακή τον Πανσερραϊκό και συνέχισαν την προετοιμασία τους με πρωινή προπόνηση, με τον Ράφα Μπενίτεθ να καλείται να διαχειριστεί τις γνωστές απουσίες.

Κυριακόπουλος, Πάντοβιτς και Κοντούρης ακολούθησαν ατομικό πρόγραμμα, ο Ντέσερς θεραπεία και φυσικά ο Λαφόν απουσίασε λόγω της συμμετοχής του στο Κόπα Άφρικα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Τετάρτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει της εντός έδρας αναμέτρησης πρωταθλήματος με αντίπαλο τον Πανσερραϊκό.
 


