«Ενδιαφέρεται για Μεδίνα ο Παναθηναϊκός»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με ενδιαφέρον την περίπτωση του Αγκουστίν Μεδίνα.

Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να είναι στην... αγορά και ένα ακόμα δημοσίευμα να εμπλέκει τους "πράσινους".

Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Παναθηναϊκός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του του Αγκουστίν Μεδίνα, που ανήκει στην Λανούς και μάλιστα οι "πράσινοι" είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη μεταγραφή.

Ο βραχύσωμος (1.75μ.) Αργεντινός έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα. 4.5 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί γέννημα θρέμμα της Λανούς, από τις Ακαδημίες της.

Με την πρώτη ομάδα έχει αγωνιστεί συνολικά 43 φορές, μετρώντας 1 γκολ και 1 ασίστ, ενώ είναι ο παίκτης που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από το ρόστερ του συλλόγου του.

Αναλυτικά η σχετική ανάρτηση:

«Χωρίς αμφιβολία, ένας από τους παίκτες του ρόστερ της Λανούς που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ο Αγκουστόν Μεδίνα. Η ομάδα που τον παρακολουθεί στενά σήμερα είναι ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» τώρα τελειώνουν και την μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο, ενός ακόμα παίκτη που ξεχώρισε το 2025».