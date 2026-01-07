«Ενδιαφέρεται για Μεδίνα ο Παναθηναϊκός»
Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού, ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί με ενδιαφέρον την περίπτωση του Αγκουστίν Μεδίνα.
Ο Παναθηναϊκός μοιάζει να είναι στο επίκεντρο των μεταγραφικών σεναρίων με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να είναι στην... αγορά και ένα ακόμα δημοσίευμα να εμπλέκει τους "πράσινους".
Σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού ο Παναθηναϊκός εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του του Αγκουστίν Μεδίνα, που ανήκει στην Λανούς και μάλιστα οι "πράσινοι" είναι πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν τη συγκεκριμένη μεταγραφή.
Ο βραχύσωμος (1.75μ.) Αργεντινός έχει συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028 και η χρηματιστηριακή του αξία ανέρχεται στα. 4.5 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί γέννημα θρέμμα της Λανούς, από τις Ακαδημίες της.
??⚽ Interés de Grecia— David (@david9caruso) January 7, 2026
Sin dudas uno de los jugadores que más interés despierta del plantel Campeón de Lanús es Agustín Medina.
Un club que lo mira de cerca hoy es Panathinaikos. "Los verdes" por estas horas están cerrando la llegada de Santino Andino, otro destacado en 2025. pic.twitter.com/tz7hO8ATxH