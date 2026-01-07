Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Πλησιάζει σε Αντίνο - Θέλει Ευρώπη ο Αργεντίνος

Instagram

Ο Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται πολύ κοντά στη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, με τα δεδομένα από την Αργεντινή να ενισχύουν το ενδεχόμενο της μεταγραφής.

Ο 20χρονος εξτρέμ φαίνεται να προτιμά την προοπτική της Ευρώπης και των «πρασίνων» από το να παραμείνει στη χώρα του για λογαριασμό της Ρίβερ Πλέιτ.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο γνωστός Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο Αντίνο απέρριψε την πρόταση της Ρίβερ, ενώ οι συζητήσεις με τον Παναθηναϊκό βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο, καθώς η ελληνική ομάδα έχει καταθέσει την καλύτερη πρόταση. Η επιθυμία του ποδοσφαιριστή να συνεχίσει την καριέρα του στην Ευρώπη παίζει καθοριστικό ρόλο στις εξελίξεις.

Παρόλα αυτά, υπάρχει εμπλοκή στην υπόθεση, καθώς ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ εμφανίζεται να προτιμά την πώληση του παίκτη στη Ρίβερ Πλέιτ. Μάλιστα, φέρεται να υπάρχει ένταση με τους μάνατζερ του Αντίνο, με τους οποίους δεν επικοινωνεί, γεγονός που δυσκολεύει προσωρινά την ολοκλήρωση της μεταγραφής προς τον Παναθηναϊκό.

Την ίδια ώρα, άλλα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Παναθηναϊκού και Γοδόι Κρουζ, με το ποσό να φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσες, με τους «πράσινους» να βρίσκονται σε θέση ισχύος για την απόκτηση του ταλαντούχου Αργεντινού.