Παναθηναϊκός: Το ραντεβού Αλαφούζου-Μπαλντίνι στο Λονδίνο με τον Μπενίτεθ και ξένο τεχνικό διευθυντή

Onsports Team

Όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας του Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ και η παρουσία του τεχνικού διευθυντή που αναμένεται να αντικαταστήσει τον Γιάννη Παπαδημητρίου.

Οι επαφές που έκανε ο Παναθηναϊκός με τον Ράφα Μπενίτεθ το προηγούμενο διάστημα έχουν φέρει μια καταρχάς συμφωνία στο οικονομικό κομμάτι και απομένουν κάποιες λεπτομέρειες ακόμα για να πέσουν οι υπογραφές και να αναλάβει ο Ισπανός τεχνικός τα ηνία της ομάδας.

Ο πρώην προπονητής των Λίβερπουλ, Ρεάλ, Νάπολι, Ίντερ (μεταξύ άλλων) και το επιτελείο του αναμένεται να πάρουν το μεγαλύτερο ποσό που έχει δοθεί ποτέ σε τεχνικό τιμ ελληνικής ομάδας (συνολικά περίπου 10 εκατ. ευρώ «καθαρά» για 2,5 χρόνια).

Το ραντεβού που ουσιαστικά «κλείδωσε» τη συμφωνία έγινε πριν από μερικές ημέρες στο Λονδίνο.

Εκεί βρέθηκε ο Γιάννης Αλαφούζος μαζί με τον νέο συμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι, ο Ράφα Μπενίτεθ, αλλά και ένας ξένος τεχνικός διευθυντής, ο οποίος αναμένεται να αντικαταστήσει το επόμενο διάστημα τον Γιάννη Παπαδημητρίου (παρά τις λογικές διαψεύσεις της ΠΑΕ, εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας), μιας κι αυτή τη στιγμή δεσμεύεται ακόμα με συμβόλαιο με άλλο ευρωπαϊκό σύλλογο.

Ο Ισπανός προπονητής ανέλυσε το πλάνο και εντυπωσίασε τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, με τις εξελίξεις εν συνεχεία να είναι καταιγιστικές και να υπάρχει καταρχάς συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Η οποία εκτός απροόπτου θα επισημοποιηθεί μετά την αναμέτρηση με τη Φέγενορντ για το Europa League.

Οι συμβουλές του Μπαλντίνι που έφεραν τις σαρωτικές αλλαγές

Από εκεί και πέρα, είναι ξεκάθαρο πως η άφιξη του Φράνκο Μπαλντίνι έχει αλλάξει τον τρόπο σκέψης του Γιάννη Αλαφούζου, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αλλάξει τα πάντα, επιχειρώντας να επαναφέρει τον Παναθηναϊκό στον δρόμο των επιτυχιών.

Ο Ιταλός παράγοντας και πρώην ποδοσφαιριστής τον έπεισε πως ένα από τα βασικά στοιχεία που λείπουν από την ομάδα, σε πάγκο και ρόστερ είναι η προσωπικότητα, αλλά και η σταθερότητα. Του εξήγησε πως οι πολλές αλλαγές προπονητή δεν μπορούν να φέρουν ποδοσφαιρική πρόοδο και του πρότεινε τη λύση του Ράφα Μπενίτεθ για ένα συμβόλαιο 2,5 ετών.

Παράλληλα, εισηγήθηκε στον Γιάννη Αλαφούζο να αναλάβει περισσότερες πρωτοβουλίες και να βγει μπροστά να ηγηθεί της προσπάθειας που γίνεται στον Παναθηναϊκό.

Πράγματα που είδαμε να συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα και στην περίπτωση της μεταγραφής των Τεττέη και Παντελίδη από την Κηφισιά.