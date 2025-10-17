Παναθηναϊκός: Με το μυαλό στο «Βικελίδης» και στο βάθος… Μπενίτεθ

Οnsports Τeam

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η αναδιοργάνωση ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας του «τριφυλλιού» με τον Χρήστο Κόντη να προσπαθεί να κρατήσει ανεπηρέαστους τους ποδοσφαιριστές τους, εν όψει του πολύ δύσκολου και κρίσιμου αγώνα της Κυριακής με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη.

Ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να μονοπωλεί την επικαιρότητα στα πεπραγμένα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού, αλλά την ίδια στιγμή ο Χρήστος Κόντης και οι συνεργάτες του προσπαθούν να κρατήσουν ανεπηρέαστους τους παίκτες του αναφορικά με τα όσα συμβαίνουν στα διοικητικά αλλά και στα… προπονητικά της ομάδας.

Ο Φράνκο Μπαλντίνι φαίνεται πως έπιασε δουλειά πολύ πιο… άμεσα απ’ ότι κάποιοι περίμεναν, με τον νέο σύμβουλο του Γιάννη Αλαφούζου να είναι ο άνθρωπος που εισηγήθηκε τις αποκτήσεις των Τεττέη και Παντελίδη αλλά και πρόκρινε την περίπτωση του Ισπανού τεχνικού (με τη διοίκηση της ομάδας να βρισκόταν σε συζητήσεις και με δύο ακόμα προπονητές εγνωσμένης αξίας).

Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, είναι στο προσκήνιο με τις πληροφορίες να θέλουν τις δύο πλευρές να τα έχουν βρει σε όλα, συμπεριλαμβανομένου και του οικονομικού σκέλους. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Παναθηναϊκός έχει προτείνει στον Ισπανό τεχνικό, συμβόλαιο 2.5 ετών με οικονομικές απολαβές που αγγίζουν τα 4.000.000 ευρώ και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο Μπενίτεθ θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα (μετά τον αγώνα με τη Φέγενορντ) από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός.

Από τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία των δύο πλευρών θα φανεί και το τι θα γίνει με την περίπτωση του Χρήστου Κόντη, τον οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρήσει στο δυναμικό της ομάδας και μάλιστα στο πλευρό του Ράφα Μπενίτεθ.

Την ίδια ώρα ο Έλληνας τεχνικός προετοιμάζει την ομάδα του για τον πολύ κρίσιμο αγώνα του «τριφυλλιού», με τον Άρη, την Κυριακή το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Η νίκη για τους «πράσινους» είναι μονόδρομος, όπως είναι και για τους «κιτρινόμαυρους», κάτι που έχει τονίσει ο Μανόλο Χιμένεθ, με τον Χρήστο Κόντη να προσπαθεί να διατηρήσει τους παίκτες του ανεπηρέαστους από όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ομάδα.

Από χθες, ο Έλληνας τεχνικός έχει στη διάθεσή του όλους τους παίκτες του (πλην των τραυματιών), μιας και επέστρεψαν στο Κορωπί και οι τελευταίοι διεθνείς, με τον Έλληνα τεχνικό να έχει στο μυαλό του για το «Κλεάνθης Βικελίδης» την ενδεκάδα:

Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Ίνγκασον, Τουμπά, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριστς, Τετέ, Σφιντέρσκι.