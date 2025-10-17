Ισπανικά Μέσα Ενημέρωσης: «Ο Μπενίτεθ επιστρέφει στους πάγκους και πάει Παναθηναϊκό»

Οnsports Τeam

Δημοσιεύματα στην Ισπανία αλλά και στην Ευρώπη γενικότερα θεωρούν δεδομένο ότι ο Ράφα Μπενίτεθ θα συνεχίσει την «πλούσια» καριέρα του στον πάγκο του Παναθηναϊκού.

Όλα δείχνουν πως οι συζητήσεις του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ θα καταλήξουν σε… γάμο και μέσα στο επόμενο διάστημα, αν δεν αλλάξει κάτι συγκλονιστικό, οι «πράσινοι» θα ανακοινώσουν τον νέο τους προπονητή.

Τα Ισπανικά μέσα όμως το έχουν πάει ένα βήμα παραπέρα, θεωρώντας την υπόθεση… τελειωμένη. Χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα της AS, του Fichajes.com, αλλά και της αγγλικής Sun που κάνει λόγο για «εντυπωσιακή επιστοφή του Ισπανού προπονητή στους πάγκους μέσω του Παναθηναϊκού».

Τα δημοσιεύματα αυτά θεωρούν «κλεισμένη» τη συμφωνία και μάλιστα κάνουν λόγο και για τους οικονομικούς όρους όπου τονίζουν ότι ο Ισπανός τεχνικός θα λάβει πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο, για συμφωνία 2.5 ετών, κάτι που θα τον καταστήσει ως τον πιο ακριβοπληρωμένο προπονητή στην ιστορία.