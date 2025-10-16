Παναθηναϊκός: Συμφωνία με Ράφα Μπενίτεθ - Απομένουν οι υπογραφές!

Onsports Team

Πολύ κοντά στην οριστικοποίηση της συμφωνίας με τον Ισπανό τεχνικό οι «πράσινοι» και όλα δείχνουν πως ο Ίβηρας πολύπειρος κόουτς παίρνει τα ηνία του «τριφυλλιού» για τα επόμενα 2,5 χρόνια.

Οι επαφές του Παναθηναϊκού με τον Ράφα Μπενίτεθ, φαίνεται πως… βγάζουν λευκό καπνό. Ο Ισπανός τεχνικός «τα βρίσκει» με τους «πράσινους» για να έρθει στην Ελλάδα και να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος προπονητής στην ιστορία του ποδοσφαίρου ματς.

Η πρόταση που είχε καταθέσει το «τριφύλλι» ήταν για 2,5 χρόνια (ο τελευταίος χρόνος με οψιόν της ομάδας) έναντι 3.600.000 ευρώ ετησίως για τον 65χρονο τεχνικό και το επιτελείο του.

Πρόκειται σαφώς για ένα απ’ τα σπουδαιότερα ονόματα τεχνικών που έχουν εργαστεί ποτέ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Μπενίτεθ έχει «βαρύ» βιογραφικό, έχοντας εργαστεί σε ομάδες όπως Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ, Τσέλσι, Ίντερ, Βαλένθια, Νάπολι, Έβερτον, Νιούκαστλ, Θέλτα.

Έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Champions League το 2005 με τη Λίβερπουλ, ενώ έχει κατακτήσει τόσο το Europa League όσο και το Κύπελλο UEFA με Τσέλσι και Βαλένθια αντίστοιχα. Πέραν των εγχώριων τίτλων που πήρε.

Οι τελικές λεπτομέρειες αναμένεται να διευθετηθούν, όπως το πότε ακριβώς θα αναλάβει τις αρμοδιότητές του. Με πιθανότερο σενάριο μετά το ματς με τη Φέγενορντ για το Europa League.