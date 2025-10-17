Μακάμπι - Ολυμπιακός, Κάτας για διαιτησία: «Οι τελευταίες 6-7-8 αποφάσεις πήγαν υπέρ μίας πλευράς»

INTIME SPORTS

Ο προπονητής της Μακάμπι Τελ Αβίβ, Όντεντ Κάτας σχολίασε με… αιχμηρό τρόπο τη διαιτησία του αγώνα με τον Ολυμπιακό, για την 5η αγωνιστική της Euroleague.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε τον έλεγχο για 36 λεπτά, αλλά στο τελευταίο τετράλεπτο ήταν σαν να… έφυγε από το γήπεδο κι ο Ολυμπιακός με επιμέρους 14-1 πήρε τη νίκη (95-94) σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.

Μετά το τέλος του αγώνα, ο τεχνικός της «ομάδας του λαού», Όντεντ Κάτας, έκανε ένα «αιχμηρό» σχόλιο για τη διαιτησία των Γκαρσία, Αλιάγκα και Πέτεκ. Στη flash interview, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Άσχημη ήττα. Νομίζω πως είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και αξίζαμε να κερδίσουμε. Πρέπει να δω το βίντεο, όμως, δεν υπάρχει περίπτωση οι τελευταίες 6-7-8 διαιτητικές αποφάσεις να πήγαν μόνο υπέρ της μίας πλευράς. Πρέπει να λαμβάνουμε περισσότερο σεβασμό από αυτό. Νιώθουμε άσχημα».

Λίγο αργότερα, στη συνέντευξη Τύπου, ο Κάτας, δήλωσε: «Είναι μια πάρα πολύ κακή ήττα, είναι πολύ κακό το συναίσθημα. Για την περισσότερη ώρα του παιχνιδιού, για 35' ελέγχαμε το παιχνίδι, ακολουθώντας πιστά το πλάνο μας, ωστόσο «κλείσαμε» πολύ άσχημα το ματς. Είναι μια πολύ κακή ήττα για μας, αλλά πρέπει να κρατήσουμε την μαχητικότητα μας».