Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ολυμπιακός 94-95: Επέστρεψε από την… κόλαση! | Η βαθμολογία της Euroleague

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε τον έλεγχο για 36 λεπτά, αλλά στο τελευταίο τετράλεπτο ήταν σαν να… έφυγε από το γήπεδο κι ο Ολυμπιακός με επιμέρους 14-1 πήρε τη νίκη (95-94) σε ένα ματς που έμοιαζε χαμένο.

Μολονότι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να κάνει την ανατροπή στο Βελιγράδι και να ανέβει στο 3-2.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ είχε τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα κι έμοιαζε να «καθαρίζει» την υπόθεση νίκη. Οι παίκτες του Κάτας προηγήθηκαν με 90-77 (35’), ενώ λίγο αργότερα ο Ντάουτιν έκανε το 93-81, φτάνοντας τα 6/6 τρίποντα!

Κάπου εκεί, όμως, η «ομάδα του λαού» ήταν σαν να έφυγε από το παρκέ του «Aleksandar Nikolic Hall» κι ο Ολυμπιακός που δεν παράτησε τη μάχη έφτασε στην ανατροπή, ολοκληρώνοντας τον αγώνα με επιμέρους 14-1.

Ο Βεζένκοφ με 5 πόντους (3/3 βολές και καλάθι 15’’ πριν το φινάλε) έβαλε μπροστά τους «ερυθρόλευκους», διαμορφώνοντας, όπως αποδείχθηκε και το αποτέλεσμα, καθώς στην τελευταία επίθεση ο Ουόκερ κλείστηκε, με αποτέλεσμα να έχει ένα κακό σουτ. Κάπως έτσι οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα πανηγύρισαν από το… πουθενά τη νίκη.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 24-22, 48-40, 70-65, 94-95

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Κάτας): Χορντ 12 (10ριμπ.), Κλαρκ 4, Σάντος 7, Ουόκερ 15 (1), Σόρκιν 12, Μπρισέτ 7 (1τρ., 8ριμπ.), Ρέιμαν, Ντιμπαρτολομέο 3 (1), Ντάουτιν 24 (6), Λιφ 7, Μπλατ 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 7 (1), Ουόρντ 6 (2τρ., 8ασ.), Λαρεντζάκης, Λι 5 (1), Βεζένκοφ 23 (2τρ., 10ριμπ.), Παπανικολάου 3 (1), Ντόρσεϊ 18 (2τρ., 5ριμπ., 5ασ.), Πίτερς 2, Μιλουτίνοφ 23 (5ριμπ.), Χολ 8 (6ριμπ.)

Τα αποτελέσματα και το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague

Τρίτη 14 Οκτωβρίου

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 71-92

Φενερμπαχτσέ – Dubai BC 69-93

Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις 88-79

Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 78-82

Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 64-53

Τετάρτη 15 Οκτωβρίου

Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν 91-85

Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 77-73

Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-100

Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 93-86

Παρί – Μπασκόνια 105-87

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 83-78

Ζαλγκίρις – Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενερμπαχτσέ – Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου

20:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

20:30 EuroLeague: Μονακό – Βαλένθια Novasports Start

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια Novasports6

21:45 EuroLeague: Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:45 EuroLeague: Μπασκόνια – Παρτίζαν Novasports2

