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Γιουβέντους: Προφορική συμφωνία με Σόρλοθ

Πολύ κοντά στην απόκτηση του Αλεξάντερ Σόρλοθ βρίσκεται η Γιουβέντους, καθώς απομένει μόνο το «πράσινο φως» από την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπως αναφέρουν ιταλικά δημοσιεύματα.

Γιουβέντους: Προφορική συμφωνία με Σόρλοθ
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Η Γιουβέντους έχει ήδη ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας στην επιθετική της γραμμή, καθώς όλα δείχνουν ότι ο Ντούσαν Βλάχοβιτς βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αποχώρησή του από το Τορίνο.

Σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, η «γηραιά κυρία» έχει στρέψει το ενδιαφέρον της στον Αλεξάντερ Σόρλοθ της Ατλέτικο Μαδρίτης, τον οποίο θεωρεί ιδανική λύση για την ενίσχυση της κορυφής της επίθεσης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι «μπιανκονέρι» έχουν ήδη έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Νορβηγό διεθνή επιθετικό, με το μόνο που απομένει να είναι η τελική συνεννόηση με την Ατλέτικο Μαδρίτης για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Ο 30χρονος φορ πραγματοποίησε μία παραγωγική σεζόν με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος», καταγράφοντας 20 γκολ και μία ασίστ σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις.

Παράλληλα, ο Σόρλοθ αναμένεται να δώσει το «παρών» με την Εθνική Νορβηγίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, το οποίο θα διεξαχθεί σε Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και Μεξικό.

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