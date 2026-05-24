Η Τορένσε σόκαρε την Πορτογαλία: Πήρε το Κύπελλο στον τελικό με την Σπόρτινγκ!

Η ομάδα της Β' κατηγορίας της χώρας της Ιβηρικής νίκησε 2-1 τα «λιοντάρια» της Λισαβόνας και στέφθηκε Κυπελλούχος, σε μία απ' τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της ιστορίας. 

Γίνονται θαύματα και στο ποδόσφαιρο! Η Τορένσε τα κατάφερε, κατακτώντας το Κύπελλο Πορτογαλίας. Η ομάδα της Β’ κατηγορίας στη χώρα της Ιβηρικής, νίκησε 2-1 την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην παράταση (1-1 κανονική διάρκεια) και πήρε το πρώτο τρόπαιο της ιστορίας της.

Η Τορένσε τερμάτισε 3η στη Β’ κατηγορία της Πορτογαλίας και σε αγώνα μπαράζ με την Κάσα Πία θα διεκδικήσει την άνοδο. Όμως μπόρεσε να «λυγίσει» ένα απ’ τα μεγαθήρια του ποδοσφαίρου της χώρας, για να στεφθεί Κυπελλούχος.

Η Σπόρτινγκ υπέστη ιστορικό κάζο, σε ματς όπου είχε 30 τελικές προσπάθειες. Ο Γιώργος Βαγιαννίδης ήταν βασικός για τους πρωτευουσιάνους.

Η Σπόρτινγκ βρέθηκε να κυνηγάει στο σκορ απ' το 4ο λεπτό μετά το γκολ του Ζοχί. Με πολύ πείσμα και πολλές χαμένες ευκαιρίες ο Σουάρες στο 54' έφερε το ματς στα ίσα, όμως δεύτερο γκολ η Σπόρτινγκ δεν βρήκε και το ματς πήγε στην παράταση. Εκεί η Τορένσε στο 109' κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Ζοχί απ' τον Αραούχο, ο οποίος παράλληλα αντίκρισε την κόκκινη κάρτα. Ο Στοπίρα δεν αστόχησε απ' την άσπρη βούλα και η Τορένσε ολοκλήρωσε μία απίστευτη έκπληξη.

