Ακραίες εικόνες στην Κύπρο: Ντου, ξύλο και δακρυγόνα στον τελικό μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ - Βίντεο

Επεισόδια σημειώθηκαν στον 3ο τελικό του futsal στην Κύπρο ανάμεσα στην ΑΕΛ και τον ΑΠΟΕΛ στη Λεμεσό.

Ενώ η φιλοξενούμενη ομάδα της Λευκωσίας προηγούταν με 4-3 και ετοιμαζόταν να πανηγυρίσει τον τίτλο του πρωταθλήματος, με λίγα δευτερόλεπτα να απομένουν για τη λήξη του αγώνα, οπαδοί των γηπεδούχων εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο.

Ακολούθως επικράτησε χάος, αφού σημειώθηκαν εκτεταμένες ρίψεις αντικειμένων, αλλά και καπνογόνων στον αγωνιστικό χώρο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών και να δημιουργεί μια αποπνηκτική ατμόσφαιρα στο κλειστό.

