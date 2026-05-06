· Κλαμπ Μπριζ · Ρόμα

Προτάθηκε στη Ρόμα ο Χρήστος Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης διανύει μία πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα της Κλαμπ Μπριζ και ιταλικά Μέσα υποστηρίζουν ότι ο Έλληνας εξτρέμ έχει προταθεί στη Ρόμα ενόψει καλοκαιριού.

Προτάθηκε στη Ρόμα ο Χρήστος Τζόλης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, μετρώντας 14 γκολ και 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον φέρνει στο επίκεντρο ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Έλληνας εξτρέμ δείχνει πως έχει φτάσει σε σημείο ωριμότητας που του επιτρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 24χρονος μετακόμισε στο Βέλγιο το καλοκαίρι του 2024 από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο η Κρίσταλ Πάλας είχε καταθέσει πρόταση ύψους 32 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Il Messaggero», ο Τζόλης έχει προταθεί στη Ρόμα ενόψει καλοκαιριού. Οι «τζιαλορόσι» τον έχουν στη λίστα τους μαζί με τον Κριστόφερ Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, ενώ πιο χαμηλά στις επιλογές τους βρίσκεται και ο Αμίν Αντλί της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η ομάδα της Ρώμης επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, όμως οι απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους παίκτες φαίνεται να ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που δυσκολεύει την υπόθεση. Παρόλα αυτά, υπάρχει διάθεση για επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ και τη στήριξη του προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.

COMMENTS
LATEST NEWS
14:55 ΜΠΑΣΚΕΤ

FIBA Basketball Champions League: Οι αγώνες της ΑΕΚ για το Final 4 στα «παρκέ» της COSMOTE TV

14:23 EUROLEAGUE

Οι ευχές της ΚΑΕ Παναθηναϊκός στον Δημήτρη Διαμαντίδη για τα γενέθλιά του

14:22 ONSPORTS

Παναθηναϊκός: «Υπέγραψε στη Μπόχουμ ο Τσόκαϊ»

14:06 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Εξετάζει και πάλι την περίπτωση του Τζολάκη η Φενέρμπαχτσε

14:03 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Αγώνας δρόμου για Γιακουμάκη και Χατσίδη ενόψει Ολυμπιακού

13:59 BET ON

Ώρα για ένα ακόμα ταμείο με τη BETMAT και τον Ανδρέα Ματθαιακάκη

13:39 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προτάθηκε στη Ρόμα ο Χρήστος Τζόλης

13:28 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Χαμός στα αποδυτήρια της Ρεάλ Μαδρίτης: Χαστούκι Ρούντιγκερ στον Καρέρας

13:20 OPINION

Ένα σενάριο ιδεατό και μια πολύ δύσκολη αποστολή

13:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ξενοδοχείο των Ισπανών - Βίντεο

12:55 CHAMPIONS LEAGUE

Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά ιστορία, ο κόσμος της Άρσεναλ κουβαλούσε κάθε μπάλα μαζί μας»

12:47 EUROLEAGUE

Ο Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό: «Μένει να κάνουμε ένα ακόμα πριν πούμε αντίο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας