Προτάθηκε στη Ρόμα ο Χρήστος Τζόλης

Ο Χρήστος Τζόλης πραγματοποιεί εντυπωσιακή σεζόν με την Κλαμπ Μπριζ, μετρώντας 14 γκολ και 16 ασίστ στο πρωτάθλημα, γεγονός που τον φέρνει στο επίκεντρο ενόψει της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου. Ο Έλληνας εξτρέμ δείχνει πως έχει φτάσει σε σημείο ωριμότητας που του επιτρέπει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Ο 24χρονος μετακόμισε στο Βέλγιο το καλοκαίρι του 2024 από τη Φορτούνα Ντίσελντορφ έναντι 6,5 εκατ. ευρώ, ενώ ήδη από τον περασμένο Ιανουάριο η Κρίσταλ Πάλας είχε καταθέσει πρόταση ύψους 32 εκατ. ευρώ, η οποία απορρίφθηκε.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής «Il Messaggero», ο Τζόλης έχει προταθεί στη Ρόμα ενόψει καλοκαιριού. Οι «τζιαλορόσι» τον έχουν στη λίστα τους μαζί με τον Κριστόφερ Σάμερβιλ της Γουέστ Χαμ, ενώ πιο χαμηλά στις επιλογές τους βρίσκεται και ο Αμίν Αντλί της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Η ομάδα της Ρώμης επιθυμεί να ενισχύσει την επιθετική της γραμμή, όμως οι απαιτήσεις για τους συγκεκριμένους παίκτες φαίνεται να ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ, ποσό που δυσκολεύει την υπόθεση. Παρόλα αυτά, υπάρχει διάθεση για επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση του ρόστερ και τη στήριξη του προπονητή Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι.