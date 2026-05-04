Serie A: Η Ρόμα διέλυσε τη Φιορεντίνα και απειλεί την Γιουβέντους για το Champions League

Η Ρόμα συνέτριψε τη Φιορεντίνα με 4-0 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Serie A και με την τρίτη νίκη της στα τελευταία 4 παιχνίδια, εκμεταλλεύτηκε την «γκέλα» της Γιουβέντους με τη Βερόνα και πλησίασε πλέον στον ένα βαθμό την 4η θέση που οδηγεί στο επόμενο Champions League.

Οι «τζαλορόσι» ουσιαστικά «τελείωσαν» το παιχνίδι απ' το πρώτο ημίχρονο με τα γκολ των Μαντσίνι, Φράνσα κι Ερμόζο και έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη τους με το γκολ του Πιζίλι στο 58'.

Νωρίτερα, ένα γκολ... buzzer beater του Νοσλίν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων, χάρισε στη Λάτσιο τη νίκη στην έδρα της Κρεμονέζε με 2-1 στο προτελευταίο χρονικά παιχνίδι της 35ης αγωνιστικής της Serie A κι έσπρωξε τους γηπεδούχους ακόμη πιο κοντά στο... χείλος του υποβιβασμού.

Η Κρεμονέζε άνοιξε το σκορ στο 29' με τον Μπονατσόλι, όμως οι «λατσιάλι» αντέδρασαν και ισοφάρισαν στο 53' με τον Ίσακσεν για να έρθει το γκολ του Νοσλίν στις καθυστερήσεις και να τους χαρίσει το τρίποντο...

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 35ης αγωνιστικής στη Serie A:

Πίζα-Λέτσε 1-2

(56' Λερίς - 52' Μπαντά, 65' Σαντίρα)

Ουντινέζε-Τορίνο 2-0

(45'+ Εχιζίμπουε, 51' Κρίστενσεν)

Κόμο-Νάπολι 0-0

Αταλάντα-Τζένοα 0-0

Μπολόνια-Κάλιαρι 0-0

Σασουόλο-Μίλαν 2-0

(5' Μπεράρντι, 47' Λοριέντε)

Γιουβέντους-Βερόνα 1-1

(62' Βλάχοβιτς - 34' Μπόουϊ)

Ίντερ-Πάρμα 2-0

(45+1΄ Τιράμ, 80΄ Μχιταριάν)

Κρεμονέζε-Λάτσιο 1-2

(29' Μπονατσόλι - 53' Ίσακσεν, 90'+2' Νοσλίν)

Ρόμα-Φιορεντίνα 4-0

(13' Μαντσίνι, 17' Φράνσα, 34' Ερμόζο, 58' Πιζίλι)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Ίντερ 82 --Champions League--

Νάπολι 70

Μίλαν 67

Γιουβέντους 65

--------------------------

Ρόμα 64

Κόμο 62

Αταλάντα 55

Λάτσιο 51

Μπολόνια 49

Σασουόλο 49

Ουντινέζε 47

Πάρμα 42

Τορίνο 41

Τζένοα 40

Φιορεντίνα 37

Κάλιαρι 37

Λέτσε 32

--------------------------

Κρεμονέζε 28

Βερόνα 20 --Υποβιβάστηκε--

Πίζα 18 --Υποβιβάστηκε--