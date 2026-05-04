Τζόλης: «Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα»

Ο Χρήστος Τζόλης μίλησε για την απόφασή του να κρατήσει αποστάσεις από τα βελγικά ΜΜΕ το τελευταίο διάστημα, εξηγώντας τη στάση του μετά τη σημαντική νίκη της Κλαμπ Μπριζ.

Η Κλαμπ Μπριζ πανηγύρισε σημαντική εκτός έδρας νίκη με 3-1 απέναντι στην Άντερλεχτ, αποτέλεσμα που την έφερε στην κορυφή των playoffs στο Βέλγιο και της δίνει προβάδισμα στη μάχη για τον τίτλο.

Καθοριστική ήταν η συμβολή του Έλληνα επιθετικού, ο οποίος πέτυχε το τρίτο γκολ της ομάδας του, «σφραγίζοντας» ουσιαστικά τη νίκη. Με αυτή την εμφάνιση έφτασε τα 19 γκολ και τις 22 ασίστ στη φετινή σεζόν, επιβεβαιώνοντας την εξαιρετική του κατάσταση.

Η Κλαμπ Μπριζ διατηρεί πλέον διαφορά ενός βαθμού από την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, με τέσσερις αγωνιστικές να απομένουν για την ολοκλήρωση των playoffs.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, στις δηλώσεις του στο DAZN, ο Έλληνας επιθετικός αναφέρθηκε τόσο στην πίεση των συνεχόμενων αγώνων όσο και στην επιλογή του να κρατά αποστάσεις από τα media.

Οι δηλώσεις του Τζόλη:

«Είχα περισσότερο άγχος το Σάββατο, όταν ο Ριοτάρο Ίτο εκτελούσε εκείνο το πέναλτι, παρά στους δικούς μου αγώνες. Ωστόσο, εμείς κοιτάμε κυρίως τον εαυτό μας. Το σημαντικότερο είναι οι τρεις βαθμοί και η πρώτη θέση. Τώρα την κρατάμε ακόμα πιο σφιχτά στα χέρια μας».

Για το αν τον απασχολεί το γεγονός ότι θα μπορούσε να έχει πετύχει περισσότερα γκολ:

«Αυτό είναι δευτερεύον. Μπορούμε να χτίσουμε πάνω σε αυτή την εμφάνιση».

Για την αποχή του από τις δηλώσεις που συνδέθηκε με τη μη κατάκτηση του Χρυσού Παπουτσιού:

«Ειπώθηκαν άσχημα πράγματα για μένα, παρόλο που δεν με γνωρίζουν. Σέβομαι τους πάντες, συμπεριλαμβανομένης της Άντερλεχτ. Είναι και θα παραμείνει ένας μεγάλος σύλλογος».

