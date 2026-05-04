Βιγιαρεάλ: Την οδήγησε στο Champions League αλλά... αποχωρεί

Ο Μαρθελίνο πήγε την Βιγιαρεάλ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Champions League, ωστόσο την επόμενη σεζόν δεν θα βρίσκεται στον πάγκο των «κίτρινων υποβρυχίων».

Ο Μαρθελίνο έγραψε ιστορία στην Βιγιαρεάλ, καθώς την οδήγησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία της. O Ισπανός προπονητής δεν τα βρήκε με την διοίκηση του συλλόγου και στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περιόδου θα αποτελέσει παρελθόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Βιγιαρεάλ:

«Οι δρόμοι της Βιγιαρεάλ και του Μαρθελινο θα χωρίσουν στο τέλος της σεζόν. Έτσι θα ολοκληρωθεί η δεύτερη θητεία του Αστουριανού προπονητή στον σύλλογο, έχοντας φτάσει το 2023 και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και για πρώτη φορά στην ιστορία του συλλόγου.

Η Βιγιαρεάλ θα ήθελε να ευχαριστήσει δημόσια τον Μαρθελίνο και το προπονητικό του επιτελείο για τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και τη σκληρή δουλειά τους από την πρώτη μέρα, καθώς και την καθημερινή τους αφοσίωση και συμβολή στην ανάπτυξη της ομάδας κατά τη διάρκεια των επτά σεζόν που ήταν επικεφαλής σε δύο περιόδους (2013-2016 και 2023-2026).

Ο Αστουριανός έχει γίνει ο προπονητής με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία του συλλόγου -με 298 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις- και κατέχει το ρεκόρ για τις περισσότερες νίκες, 145 νίκες μέχρι σήμερα.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως προπονητής της Βιγιαρεάλ, ο Μαρθελίνο έχει να επιδείξει αξιοσημείωτες επιτυχίες, όπως η επιστροφή του συλλόγου στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου (2013) και πέντε ευρωπαϊκές προκρίσεις στο Champions League και το Europa League – φτάνοντας στα ημιτελικά το 2016 – καθώς και στα ημιτελικά του Copa del Rey το 2015.

Η Βιγιαρεάλ θα τον τιμήσει στον τελευταίο αγώνα της φετινής La Liga εναντίον της Ατλέτικο, όπου η ομάδα θα γιορτάσει μαζί με τον κόσμο τηςπου θα βρεθεί στο Θεράμικα την έξοδο στο Champions League.

Σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας, Μάρθε. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα έχεις προσφέρει σε αυτόν τον σύλλογο και τους οπαδούς του. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο στις μελλοντικές σου προσπάθειες».

