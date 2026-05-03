Μπρούνο: «Είχα πολλές ευκαιρίες να φύγω, αλλά η επιτυχία με τη Γιουνάιτεντ είναι κάτι το μοναδικό»

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε δηλώσεις του ενόψει του μεγάλου ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, εξήγησε τους λόγους που απέρριψε τα «τρελά» εκατομμύρια της Σαουδικής Αραβίας για χάρη των «Κόκκινων Διαβόλων».

Μιλώντας στο «Sky Sports» λίγες ώρες πριν τη σέντρα στο μεγάλο ντέρμπι κόντρα στη Λίβερπουλ (3/5, 17:30), ο Μπρόυνο Φερνάντες ξεκαθάρισε πως η σχέση του με τον σύλλογο του Μάντσεστερ είναι κάτι παραπάνω από επαγγελματική.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πορτογάλου:

«Θα μπορούσα να είχα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πριν από δύο ή τρία χρόνια. Θα μπορούσα να το είχα κάνει και πέρυσι. Όμως, λατρεύω να βρίσκομαι εδώ. Θεωρώ ότι το να πετύχεις σε αυτόν τον σύλλογο σου προσφέρει κάτι που δεν θα μπορούσες να βρεις πουθενά αλλού στον κόσμο.

Ξέρω πόσο παθιασμένοι είναι και πόσο πολύ περιμένουν τη στιγμή που η ομάδα θα επιστρέψει εκεί που ανήκει.

Η χαρά που θα νιώσω την ημέρα που θα κατακτήσουμε αυτό που θέλουμε με τη Γιουνάιτεντ, δεν συγκρίνεται με καμία άλλη ομάδα. Είναι ένα συναίσθημα μοναδικό».

