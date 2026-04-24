Τότεναμ: Υπογράφει ο Σενέσι αν παραμείνει στην Premier League

Γιάννης Χονδρός

Με τον Μάρκος Σενέσι της Μπόρνμουθ συμφώνησε η Τότεναμ υπό τον όρο ότι τα «σπιρούνια» θα βρίσκονται και του χρόνου στην Premier League.

Αγώνα δρόμου κάνει η Τότεναμ προκειμένου να σώσει την κατηγορία, σε μια… καταστροφική σεζόν για την ομάδα του Λονδίνου.

Υπό τις οδηγίες πλέον του Ρομπέρτο Ντε Ζέρμπι, τα «σπιρούνια» θα κάνουν την τελευταία τους προσπάθεια στα εναπομείναντα πέντε παιχνίδια, με τον κίνδυνο του υποβιβασμού να είναι κάτι παραπάνω από εφικτός.

Η Τότεναμ βρίσκεται στην 18η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος με 31 βαθμούς στο -2 από την ασφαλή ζώνη και την Γουέστ Χαμ.

Παρά τον κίνδυνο του υποβιβασμού, η Τότεναμ προχωράει τα μεταγραφικά της θέματα και σύμφωνα με τον αξιόπιστο δημοσιογράφο του «Sky Sports» Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο Μάρκος Σενέσι της Μπόρνμουθ θα φοράει από την επόμενη σεζόν τη φανέλα της με μοναδικό αστερίσκο να παραμείνει στην κορυφαία κατηγορία.

Ο Σενέσι αποτελεί έναν από τους πιο αξιόπιστους κεντρικούς αμυντικούς της Premier League, έχοντας καταγράψει συνολικά 124 συμμετοχές με τα «κεράσια» με απολογισμό έξι γκολ και 10 ασίστ.

Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί επίσης σε Σαν Λορένζο και Φέγενορντ.