Ελλάδα - Παραγουάη: Ο Κίφι «σφυρίζει» στο Φάληρο

Ο Ντανιέλε Κίφι, που ανήκει στη δεύτερη κατηγορία της UEFA, ορίστηκε να διευθύνει το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής ομάδας με την Παραγουάη.

Ο 41χρονος Ιταλός διαιτητής διαθέτει περιορισμένη διεθνή εμπειρία και αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα σφυρίξει αγώνα της Ελλάδας.

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Τζιοβάνι Μπατσίνι και Αλέσιο Μπέρτι, ενώ καθήκοντα τέταρτου διαιτητή θα εκτελέσει ο Πολυχρόνης, όπως συνηθίζεται στα φιλικά παιχνίδια, όπου ο τέταρτος προέρχεται από τη χώρα της γηπεδούχου. Στο VAR θα βρίσκονται οι Ντανιέλε Ντοβέρι και Ροσάριο Αμπίσο.