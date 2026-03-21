Premier League: Η Μπράιτον «λύγισε» τη Λίβερπουλ

Για την 31η αγωνιστική της Premier League, η Λίβερπουλ εμφάνισε ξανά το κακό της πρόσωπο. Οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν στην έδρα της Μπράιτον με 2-1, αποτέλεσμα που τους φέρνει σε επικίνδυνη θέση για την τετράδα. Και την έξοδο στο Champions League.

Ο πρωταγωνιστής του ματς ήταν ο βετεράνος, Ντάνι Γουέλμπεκ, ο οποίος άνοιξε το σκορ για τους «γλάρους» (14’). Η Λίβερπουλ ισοφάρισε με τον Μίλος Κέρκεζ στο 30ο λεπτό. Ο 35χρονος επιθετικός της Μπράιτον ήταν αυτός που διαμόρφωσε το τελικό σκορ, φέρνοντας την ξανά σε ευρωπαϊκή τροχιά.

Κανονικά στην αποστολή ήταν ο Μπάμπης Κωστούλας. Με το αποτέλεσμα αυτό η Λίβερπουλ είναι 5η με 49 βαθμούς, στο -2 από την Άστον Βίλα, αλλά και με ματς περισσότερο. Η Μπράιτον ανέβηκε 9η με 43 βαθμούς.