Ιταλία: Χαμός στο Νάπολι-Λέτσε - Κατέρρευσε ο Μπαντά και αποχώρησε με ασθενοφόρο

Onsports Team

Στιγμές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν στο στάδιο «Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα» κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης της Νάπολι με τη Λέτσε, όταν ο Λαμέκ Μπαντά κατέρρευσε ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο.

Το περιστατικό σημειώθηκε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τον ποδοσφαιριστή της Λέτσε να πέφτει στο έδαφος και να πιάνει το στήθος του, προκαλώντας άμεση ανησυχία σε συμπαίκτες και αντιπάλους.

Οι ποδοσφαιριστές αντέδρασαν αμέσως, καλώντας το ιατρικό επιτελείο να επέμβει, ενώ και ο Αντόνιο Κόντε ζήτησε την άμεση παρουσία των γιατρών στον αγωνιστικό χώρο. Για λίγα λεπτά επικράτησε απόλυτη σιωπή στις εξέδρες, με όλους στο γήπεδο να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη της κατάστασης.

Ο Μπαντά δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με ασθενοφόρο, υπό το θερμό χειροκρότημα των φιλάθλων. Λίγη ώρα αργότερα, η Λέτσε ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστής έχει ανακτήσει τις αισθήσεις του και η κατάσταση της υγείας του δεν προκαλεί ανησυχία.