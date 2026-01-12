Ομάδες

«Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού ο Κραλ»
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 13:54
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου είναι ο παίκτης που θέλει να εντάξει άμεσα στο ρόστερ της ομάδας του ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το δεξί στο 2026 επικρατώντας με άνεση και εντυπωσιακό τρόπο του Πανσερραϊκού με 3-0 με τον Ράφα Μπενίτεθ να παρουσιάζει ένα διαφορετικό πρόσωπο της ομάδας του.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν να κινούνται στον δρόμο της ενίσχυσης του ρόστερ και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στο «Kicker». Ο Άλεξ Κραλ της Ουνιόν Βερολίνου είναι στο στόχαστρο της ομάδας του «τριφυλλιού».

Ο υψηλόσωμος (1,86μ.) διεθνής με την Εθνική Τσεχίας μέσος, αγωνίζεται εδώ και ενάμιση χρόνο στην Ουνιόν, μετρώντας 42 συμμετοχές, με 1 γκολ και 1 ασίστ σε Champions League, Bundesliga και Κύπελλο Γερμανίας.

Με την Εθνική Ομάδα της χώρας του, ο Κραλ έχει καταγράψει 48 συμμετοχές, ενώ έχει βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα σε τρεις περιπτώσεις. Πριν τη γερμανική ομάδα, ο Κραλ είχε αγωνιστεί μεταξύ άλλων στη Σλάβια Πράγας, τη Γουέστ Χαμ, την Σπαρτάκ Μόσχας, τη Σάλκε και την Εσπανιόλ.


