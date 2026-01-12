Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Πάλμερ – Μπράουν

Οnsports Τeam

Ο κεντρικός αμυντικός του «τριφυλλιού» έμεινε εκτός προπόνησης λόγω ίωσης, με τον Ράφα Μπενίτεθ να μην είναι σε θέση να γνωρίζει αν μπορεί να τον υπολογίζει για την αναμέτρηση του Κυπέλλου της Τετάρτης με τον Άρη.

Χρόνος για ρεπό και ξεκούραση δεν υπάρχει στον Παναθηναϊκό, με την ομάδα του «τριφυλλιού» μετά την νίκη της με 3-0 επί του Πανσερραϊκού να ξεκινάει άμεσα την προετοιμασία της για τον αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης με τον Άρη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Ο Ράφα Μπενίτεθ στη σημερινή προπόνηση της ομάδας του δεν είχε τους Σίριλ Ντέσερς (θεραπεία) αλλά και τον Πάλμερ Μπράουν ο οποίος ταλαιπωρείται από ίωση και δεν είναι ακόμ σίγουρο αν θα είναι σε θέση να αγωνιστεί κόντρα στον Άρη.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ξεκίνησε την Δευτέρα η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εντός έδρας αγώνα Κυπέλλου την Τετάρτη κόντρα στον Άρη.

Οι Πράσινοι χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Όσοι ξεκίνησαν βασικοί στην αναμέτρηση με τον Πανσερραϊκό έκαναν αποθεραπεία, ενώ οι υπόλοιποι άρχισαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

Θεραπεία ακολούθησε ο Ντέσερς. Απών λόγω ίωσης ο Πάλμερ Μπράουν».