Μια ανάσα από τη Βίτζεβ Λοντζ ο Ντραγκόφσκι
Λεπτομέρειες έχουν απομείνει για να οριστικοποιηθεί ημετακίνηση του Πολωνού τερματοφύλακα από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα της Πολωνίας.
Μια ανάσα από την Βίτζεβ Λοντζ βρίσκεται ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι με τον Πολωνό τερματοφύλακα ουσιαστικά να έχει αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό.
Σύμφωνα με της πληροφορίες και τα δημοσιεύματα ο έμπειρος γκολκίπερ τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα της χώρας του και απομένει η διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών για να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.
Σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα ο 28χρονος Πολωνός έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο μέχρι το 2029.
Μάλιστα, όπως αναφέρεται ο Ντραγκόβσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (13/1) στην Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στο Μπελέκ.
? Bartłomiej Drągowski ma pojawić się na obozie Widzewa w Turcji we wtorek. Gdy przejdzie testy medyczne, podpisze kontrakt do czerwca 2029 roku:— Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) January 11, 2026
