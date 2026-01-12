Μια ανάσα από τη Βίτζεβ Λοντζ ο Ντραγκόφσκι

Οnsports Τeam

Λεπτομέρειες έχουν απομείνει για να οριστικοποιηθεί ημετακίνηση του Πολωνού τερματοφύλακα από τον Παναθηναϊκό στην ομάδα της Πολωνίας.

Μια ανάσα από την Βίτζεβ Λοντζ βρίσκεται ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι με τον Πολωνό τερματοφύλακα ουσιαστικά να έχει αποχαιρετήσει τον Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με της πληροφορίες και τα δημοσιεύματα ο έμπειρος γκολκίπερ τα έχει βρει σε όλα με την ομάδα της χώρας του και απομένει η διευθέτηση των τελευταίων λεπτομερειών για να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με τα πολωνικά δημοσιεύματα ο 28χρονος Πολωνός έχει ήδη περάσει τις ιατρικές εξετάσεις και θα βάλει την υπογραφή του συμβόλαιο μέχρι το 2029.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται ο Ντραγκόβσκι αναμένεται να ταξιδέψει την Τρίτη (13/1) στην Τουρκία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στο Μπελέκ.