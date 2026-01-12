Χάκερ κατέλαβαν τον λογαριασμό του Μπρούνο Φερνάντες στο «X»

Οnsports Τeam

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω ανάρτησής της έκανε γνωστό πως ο λογαριασμός του Μπρούνο Φερνάντες στο Χ κατελήφθη από χάκερ και τόνισε ότι ο κόσμος θα πρέπει να αγνοεί ότι αναρτάται στον λογαριασμό.

Θύμα επίθεσης χάκερ έπεσε ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μπρούνο Φερνάντες.

Όπως έγινε γνωστό από τη διοίκηση της ομάδας

ο λογαριασμός του Πορτογάλου μεσοεπιθετικού κατελήφθη από χάκερ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ συνέστησε στους φιλάθλους της να μην αλληλεπιδράσουν με το προφίλ του Μπρούνο Φερνάντες.