Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο
Από τις πρώτες του στιγμές στην Βραζιλία ο Ματέους Τετέ "έδεσε" με τον κόσμο της Γκρέμιο και ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου.
Ο Τετέ ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο, επέστρεψε σε... πάτρια εδάφη και ξεκίνησε να το πανηγρίζει μαζί με τον κόσμο της ομάδας.
Ο ίδιος μάλιστα έχει μεγάλη πέραση στο κοινό του βραζιλιάνικου συλλόγου και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ πήρε και ένα τύμπανο για να δώσει ο ίδιος τον ρυθμό.
Σκηνές και εικόνες που δείχνουν πόσο ικανοποιημένος είναι με την εξέλιξη που πήρε η καριέρα του και τον επαναπατρισμό του.
O TETÊ CHEGOU FAZENDO A FESTA DA TORCIDA DO GRÊMIO! ??— TNT Sports BR (@TNTSportsBR) January 12, 2026
