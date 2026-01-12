Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο

Οnsports Τeam

Από τις πρώτες του στιγμές στην Βραζιλία ο Ματέους Τετέ "έδεσε" με τον κόσμο της Γκρέμιο και ξεκίνησαν τους πανηγυρισμούς για τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου.

Ο Τετέ ανακοινώθηκε από την Γκρέμιο, επέστρεψε σε... πάτρια εδάφη και ξεκίνησε να το πανηγρίζει μαζί με τον κόσμο της ομάδας.

Ο ίδιος μάλιστα έχει μεγάλη πέραση στο κοινό του βραζιλιάνικου συλλόγου και γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο, ενώ πήρε και ένα τύμπανο για να δώσει ο ίδιος τον ρυθμό.

Σκηνές και εικόνες που δείχνουν πόσο ικανοποιημένος είναι με την εξέλιξη που πήρε η καριέρα του και τον επαναπατρισμό του.