Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»

Onsports Team

Οι Γκάμπριελ Μισεουί και Χαμζά Μεντίλ δεν θα βρίσκονται στη διάθεση του Μανόλο Χιμένεθ, για τον προημιτελικό, Παναθηναϊκός – Άρης, στο Κύπελλο Ελλάδας.

Οι «κίτρινοι» ξεκίνησαν τη Δευτέρα (12/01) την προετοιμασία τους για τον νοκ άουτ αγώνα της προημιτελικής φάσης του θεσμού.

Ο Άρης θα διεκδικήσει την πρόκριση στους «4» στη Λεωφόρο, με τον Μανόλο Χιμένεθ να μην υπολογίζει στους Μισεουί και Μεντίλ. Ο πρώτος ακολούθησε ατομικό κι ο δεύτερος έκανε θεραπεία.

Αντίθετα, ο Ισπανός τεχνικός θα έχει κανονικά στη διάθεση του τον Λορέν Μορόν, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στο ματς με την ΑΕΚ.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα προπονηθεί το πρωί στο «Δασυγένειο» και στη συνέχεια θα αναχωρήσει για την Αθήνα.

Το Παναθηναϊκός – Άρης θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης (14/01). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 20:30 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.