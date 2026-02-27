Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια

Οnsports Τeam

Με στυλ μεγάλου... σταρ έφτασε στην Κροατία ο Μάριος Χεζόνια για να ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.

Η Κροατία υποδέχεται την Γερμανία για την 3η αγωνιστική του ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς να ενισχύεται την τελευταία στιγμή πριν την κρίσιμη αναμέτρηση.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jutarnji List ο Μάριο Χεζόνια, μαζί με τον Νίκολα Ρουκάβινα τον πρόεδρο της Κροατικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και τον προπονητή της ομάδας Ιγκόρ Κόλαριτς, έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ζάγκρεμπ με ιδιωτικό αεροπλάνο, προκειμένου αμφότεροι να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία.