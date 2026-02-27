Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια
Οnsports Τeam 27 Φεβρουαρίου 2026, 21:21
ΜΠΑΣΚΕΤ

Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια

Με στυλ μεγάλου... σταρ έφτασε στην Κροατία ο Μάριος Χεζόνια για να ενταχθεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του. 

Η Κροατία υποδέχεται την Γερμανία για την 3η αγωνιστική του ομίλου για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, με την ομάδα του Τόμισλαβ Μιγιάτοβιτς να ενισχύεται την τελευταία στιγμή πριν την κρίσιμη αναμέτρηση. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Jutarnji List ο Μάριο Χεζόνια, μαζί με τον Νίκολα Ρουκάβινα τον πρόεδρο της Κροατικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ, και τον προπονητή της ομάδας Ιγκόρ Κόλαριτς, έφτασαν τα ξημερώματα της Παρασκευής στο Ζάγκρεμπ με ιδιωτικό αεροπλάνο, προκειμένου αμφότεροι να ενταχθούν στην Εθνική ομάδα ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ο Μπρούνο Άλβες τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε
34 λεπτά πριν Ο Μπρούνο Άλβες τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε
EUROPA LEAGUE
Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου
43 λεπτά πριν Προς ΟΑΚΑ το Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μπέτις μετά από εγγυήσεις του Σταδίου
ΣΠΟΡ
Πόλο: Στον τελικό ο Ολυμπιακός, «κλείδωσε» το ντέρμπι αιωνίων
1 ώρα πριν Πόλο: Στον τελικό ο Ολυμπιακός, «κλείδωσε» το ντέρμπι αιωνίων
ΜΠΑΣΚΕΤ
Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια
1 ώρα πριν Με ιδιωτικό αεροπλάνο στην Κροατία ο Χεζόνια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved