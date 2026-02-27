Ο Μπρούνο Άλβες τεχνικός διευθυντής της Ρίο Άβε

Onsports Team

Το πρώην στέλεχος της ΑΕΚ ανέλαβε πόστο στην πορτογαλική ομάδα, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.

Η Ρίο Άβε, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, ανακοίνωσε ότι ο Μπρούνο Άλβες είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου.

«Η Ρίο Άβε ενημερώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Άλβες για τη θέση του τεχνικού διευθυντή της επαγγελματικής ποδοσφαιρικής δομής. Ο πρώην διεθνής Πορτογάλος, του οποίου η καριέρα χαρακτηρίστηκε από υποδειγματικό επαγγελματισμό και παγκοσμίως αναγνωρισμένη ηγεσία, εντάσσεται αμέσως στη δομή του συλλόγου της Βίλα ντο Κόντε», αναφέρει η ανακοίνωση του συλλόγου.

Ο Μπρούνο Άλβες ήταν στρατηγικός σύμβουλος και πρεσβευτής της ΑΕΚ έως τον Μάιο του 2025, αφού κρέμασε τα παπούτσια του στην Ελλάδα το 2022, στον Απόλλωνα Σμύρνης.