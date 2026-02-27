Πόλο: Στον τελικό ο Ολυμπιακός, «κλείδωσε» το ντέρμπι αιωνίων

Onsports Team

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Απόλλωνα Σμύρνης 15-8 και πήραν το δεύτερο εισιτήριο για τον τελικό Κυπέλλου, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν τον Παναθηναϊκό.

Για 14η σερί χρονιά, ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση στον τελικό Κυπέλλου πόλο των ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» στον ημιτελικό επικράτησαν του Απόλλωνα Σμύρνης με 15-8, με την «ελαφρά ταξιαρχία» να βάζει δύσκολα σε μεγάλο διάστημα του ματς στο φαβορί που ήταν οι Πειραιώτες.

Στον τελικό του κολυμβητηρίου «Κύπρος» της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων στη Βάρη που θα διεξαχθεί το Σάββατο (28/2, 17:30), ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το 9ο σερί τρόπαιό του, απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Τα οκτάλεπτα (με πρώτο τον τυπικά γηπεδούχο Απόλλωνα): 4-3, 1-3, 2-3, 1-6

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (Τεό Λοράντος): Λιμαράκης, Αλαμάνος, Μπογκντάνοβιτς 2, Παππάς, Καπότσης 1, Λασκαρίδης, Ντάουμπε 3, Ρομπόπουλος, Μυρίλος, Γαρδίκας, Αλευρίδης, Σολανάκης 2, Ν. Μητράκης, Γ. Μητράκης, Σάρρος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Ελβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Ανγκιαλ, Γκίλλας 3, Γενηδουνιάς 2, Φουντούλης, Γούβης, Ζάλανκι 4, Δήμου 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης, Παπαναστασίου 1, Τζωρτζάτος, Πούρος 1, Μάρκογλου