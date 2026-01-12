Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ζινεντίν Ζιντάν: Το «αντίο» του Γάλλου θρύλου στον Κουρμπίς – «Υπήρξε πολύ σημαντικός για εμένα»
Onsports Team 12 Ιανουαρίου 2026, 18:10
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζινεντίν Ζιντάν: Το «αντίο» του Γάλλου θρύλου στον Κουρμπίς – «Υπήρξε πολύ σημαντικός για εμένα»

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποχαιρέτησε τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού και θρύλου του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ρολάν Κουρμπίς, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάντ Κουρμπίς, ο οποίος της σεζόν 1972/1973 είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού (4 εμφανίσεις) κατακτώντας μάλιστα και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποχαιρέτησε τη σπουδαία μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε σημαντική προσωπικότητα για εκείνον.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ζιντάν στο Instagram:

«Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Ρολάντ. Είμαι λυπημένος, βαθιά συγκινημένος… Υπήρξε πολύ σημαντικός για μένα τόσο σε προπονητικό, όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, αυθεντικός και ακέραιος.

Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την οικογένειά του, στην οποία εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρολάντ»



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη
19 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Στο ΟΑΚΑ και το ματς με τον Άρη
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος
23 λεπτά πριν ΑΕΚ: Δεν υφίσταται πλέον θέμα Μπαρίνοφ – Υπογράφει στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας ο Ρώσος
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο
28 λεπτά πριν Τετέ: Με τύμπανο πανηγυρίζει τη μεταγραφή του στη Γκρέμιο
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»
55 λεπτά πριν Παναθηναϊκός – Άρης: Χωρίς Μισεουί και Μεντίλ οι «κίτρινοι»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved