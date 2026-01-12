Ζινεντίν Ζιντάν: Το «αντίο» του Γάλλου θρύλου στον Κουρμπίς – «Υπήρξε πολύ σημαντικός για εμένα»

Onsports Team

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποχαιρέτησε τον άλλοτε παίκτη του Ολυμπιακού και θρύλου του γαλλικού ποδοσφαίρου, Ρολάν Κουρμπίς, με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 72 ετών άφησε ο Ρολάντ Κουρμπίς, ο οποίος της σεζόν 1972/1973 είχε φορέσει τη φανέλα του Ολυμπιακού (4 εμφανίσεις) κατακτώντας μάλιστα και το Πρωτάθλημα Ελλάδας.

Ο Ζινεντίν Ζιντάν αποχαιρέτησε τη σπουδαία μορφή του γαλλικού ποδοσφαίρου, υπογραμμίζοντας ότι υπήρξε σημαντική προσωπικότητα για εκείνον.

Αναλυτικά όσα έγραψε ο Ζιντάν στο Instagram:

«Μόλις έμαθα για τον θάνατο του Ρολάντ. Είμαι λυπημένος, βαθιά συγκινημένος… Υπήρξε πολύ σημαντικός για μένα τόσο σε προπονητικό, όσο και σε ανθρώπινο επίπεδο. Ήταν ένας άνθρωπος ιδιαίτερα αγαπητός, αυθεντικός και ακέραιος.

Αυτή τη στιγμή σκέφτομαι την οικογένειά του, στην οποία εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Αναπαύσου εν ειρήνη, Ρολάντ»