Euroleague: Κάταγμα στο χέρι ο Σέικ Μίλτον της Παρτιζάν, εκτός με Ολυμπιακό και μπαίνει χειρουργείο

Onsports Team

Ο τραυματισμός του Σέικ Μίλτον στη νίκη της Παρτιζάν, με 78-66, επί της Ντέρμπι την Κυριακή (11/1), για την 14η αγωνιστική της Αδριατικής Λίγκας, αποδείχτηκε σοβαρός.

Ο 30άχρονος Αμερικανός γκαρντ δεν θ' αγωνιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό την ερχόμενη Τετάρτη (14/1, 20:30) στο Βελιγράδι και στο "Aleksandar Nikolic Hall", για την 22η αγωνιστική της Euroleague, ενώ αναμένεται να μείνει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

O Σέικ Μίλτον πρόλαβε ν' αγωνιστεί για 6:59΄΄, μετρώντας 3 πόντους, 1 ριμπάουντ και 2 λάθη πριν τραυματιστεί. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων έδειξαν πως έχει υποστεί κάταγμα στο τέταρτο καρπικό οστό του χεριού του και θα χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. Τα αποτελέσματα θα σταλούν στις ΗΠΑ για περαιτέρω αξιολόγηση, πριν περάσει την πόρτα του χειρουργείου ο Σέικ Μίλτον.

Ο Μίλτον έχει αγωνιστεί σε 13 ματς στη Euroleague την τρέχουσα σεζόν, ξεκινώντας βασικός σε 6 εξ αυτών, ενώ έχει μέσο όρο 6,7 πόντους, 1,7 ριμπάουντ και 3,1 ασίστ ανά αγώνα στη διοργάνωση.