Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - Σενάρια για Τράμπζονσπορ
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 09:37
SUPER LEAGUE / Παναθηναϊκός

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Συνεχίζει την πίεση για Αντίνιο - Σενάρια για Τράμπζονσπορ

Το μεταγραφικό σίριαλ του Σαντίνο Αντίνο συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος διατηρεί τον 20χρονο εξτρέμ της Γοδόι Κρους στην κορυφή της λίστας και των προτεραιοτήτων του.

Οι «πράσινοι» επιθυμούν να κλείσουν άμεσα την υπόθεση και να εντάξουν στο ρόστερ τους τον ταλαντούχο Αργεντινό, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τις προηγούμενες ημέρες τα δημοσιεύματα από την Αργεντινή για το θέμα ήταν συνεχόμενα, ενώ το Σαββατοκύριακο που πέρασε επικράτησε σχετική ηρεμία. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει πως οι διαπραγματεύσεις έχουν «παγώσει», αλλά ότι συνεχίζονται σε πιο ήπιους τόνους.

Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο Ναουέλ Φερέιρα, ο Παναθηναϊκός εξακολουθεί να ασκεί πίεση τόσο στη Γοδόι Κρους όσο και στον ιδιοκτήτη της, Χοσέ Μανσούρ, ο οποίος μέχρι στιγμής απορρίπτει τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί. Παρ’ όλα αυτά, το γεγονός ότι ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου από τη Μεντόσα έχει καθίσει στο τραπέζι των συζητήσεων, έχει διαφοροποιήσει τη ροή των εξελίξεων.

Πέρα από το μέρος των φόρων που φέρεται διατεθειμένος να καλύψει ο Παναθηναϊκός για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή, το «τριφύλλι» έχει προσφέρει και τις απαραίτητες εγγυήσεις για την καταβολή των οικονομικών απαιτήσεων του Μανσούρ για τον Αντίνο. Την ίδια στιγμή, το ενδιαφέρον για τον βραχύσωμο εξτρέμ μεγαλώνει, καθώς –όπως σημειώνει ο Φερέιρα– στη λίστα των διεκδικητών έχει προστεθεί πλέον και η τουρκική Τράμπζονσπορ, γεγονός που περιπλέκει ακόμη περισσότερο την υπόθεση.



