Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ: Φαβορί για τον πάγκο ο Κάρικ

Onsports Team

Ο Μάικλ Κάρικ είναι το φαβορί για ν' αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάϊτεντ μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ.

Ο 44χρονος προπονητής συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες μετά από τις συνομιλίες που είχε εκείνος, αλλά και ο Ολε Γκούναρ Σόλσκιερ με τα στελέχη του συλλόγου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Athletic».

Ο Ντάρεν Φλέτσερ, που ανέλαβε προσωρινά την ομάδα για δύο αγώνες μετά την απόλυση του Αμορίμ, είναι υποψήφιος να μείνει στο πλευρό του Κάρικ ως βοηθός. Να σημειωθεί πως ο 44χρονος Κάρικ είχε αναλάβει προσωρινά την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τρεις αγώνες μετά την απόλυση του Σόλσκιερ το 2021.

