Τσιτσιπάς: «Γι αυτό επιλέγω τα τουρνουά της Νότιας Αμερικής»

Οnsports Τeam

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς παραδέχτηκε ότι επιλέγει τα τουρνουά της Μέσης Ανατολής για οικονομικούς λόγους και αυτό δεν πέρασε ασχολίαστο.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

«Τις τελευταίες ημέρες είδα πολλή συζήτηση σχετικά με σχόλια που έκανα για τον προγραμματισμό των τουρνουά και τα appearance fees, γι’ αυτό θέλω να ξεκαθαρίσω τα πράγματα με απλό και ειλικρινή τρόπο.

Καταρχάς, απολαμβάνω πραγματικά να αγωνίζομαι στη Νότια Αμερική. Το πάθος των φιλάθλων εκεί είναι ξεχωριστό και τρέφω μεγάλο σεβασμό για τα τουρνουά και την κουλτούρα γύρω από το τένις σε αυτή την περιοχή. Τα σχόλιά μου δεν ήταν ποτέ παράπονο, ούτε είχαν σκοπό να αποτελέσουν κριτική.

Στο ATP Tour, οι παίκτες, πέρα από τα χρηματικά έπαθλα, έχουν πολύ περιορισμένους τρόπους να στηρίξουν οικονομικά την καριέρα τους. Η πραγματικότητα είναι ότι τα τουρνουά ATP 250 και ATP 500 είναι συχνά οι μόνες διοργανώσεις όπου υπάρχουν αμοιβές appearance fees.

Γι’ αυτόν τον λόγο, οι αποφάσεις για τον προγραμματισμό επηρεάζονται κάποιες φορές από αυτούς τους παράγοντες. Αυτό δεν αφορά μόνο εμένα. Είναι ένα καθιερωμένο μοντέλο που ακολουθούν πολλοί παίκτες, ιδιαίτερα όσοι αγωνίζονται στο υψηλότερο επίπεδο.

Απλώς απαντούσα σε μια ερώτηση για το γιατί το αγωνιστικό μου πρόγραμμα κάποιες φορές διαμορφώνεται με αυτόν τον τρόπο. Εξηγούσα κάτι που είναι ευρέως στο επαγγελματικό τένις, όχι εκφράζοντας αρνητική στάση απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα ή τουρνουά».