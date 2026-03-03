Ομάδες

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (03/03) - «Σημαίες αντεπίθεσης»
INTIME SPORTS
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 08:39
Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (03/03).

Την εικόνα του Παναθηναϊκού έχουν αλλάξει οι Ανδρέας Τετέι και Βιθέντε Ταμπόρδα, οι οποίοι έχουν σημειώσει τα 10 από τα 14 τελευταία τέρματα των «πράσινων» και έχουν… σηκώσει «Σημαίες αντεπίθεσης».

Από εκεί και πέρα, εποχή Τρινκέρι αναμένεται να ξεκινήσει τη νέα σεζόν στον ΠΑΟΚ και το… σύνθημα είναι «Αντρέα για ΠΑΟΚάρα νέα», ενώ στον Ολυμπιακό «Πήρε τ’ όπλο του ο Ελ Κααμπί».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων



