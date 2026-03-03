Ομάδες

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει «πακέτο» Τζολάκη και Μουζακίτη η Γιουβέντους
INTIME SPORTS
Οnsports Team 03 Μαρτίου 2026, 09:46
SUPER LEAGUE / Γιουβέντους / Ολυμπιακός

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Θέλει «πακέτο» Τζολάκη και Μουζακίτη η Γιουβέντους

Δυναμικά για απόκτηση των Χρήστου Μουζακίτη και Κωνσταντή Τζολάκη από τον Ολυμπιακό ετοιμάζεται να κινηθεί η Γιουβέντους.

Ο ιταλικός σύλλογος έχει εδώ και καιρό στα… ραντάρ της τους δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού, ωστόσο, ο δημοσιογράφος Μίρκο Ντι Νατάλε παραθέτει νέα στοιχεία στην υπόθεση.

Σύμφωνα με αποκλειστικό του ρεπορτάζ, η «Βέκια Σινιόρα» παρακολουθεί στενά την πορεία των δύο ποδοσφαιριστών, έχοντας στείλει άνθρωπό της για να τους τσεκάρει στα παιχνίδια με τη Λεβερκούζεν και τον Πανσερραϊκό, ενώ παράλληλα καταστρώνει τα επόμενα βήματά της.

Όπως αναφέρεται, η πρόθεση της Γιουβέντους είναι να προχωρήσει στην απόκτηση και των δύο παικτών, καταθέτοντας πρόταση που θα αγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ο Τζολάκης προορίζεται για βασική επιλογή κάτω από τα δοκάρια, καθώς ο Ματία Περίν αναμένεται να αποχωρήσει, ενώ ο Μουζακίτης αντιμετωπίζεται ως επένδυση προοπτικής για τη μεσαία γραμμή.



