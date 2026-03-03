Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο SOLD OUT, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια με Ζαλγκίρις

Οnsports Τeam

Για μία ακόμα φορά επικρατεί... πανικός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού οι οποίοι πραγματοποίησαν ένα ακόμα sold out.

Για ακόμη μία φορά το «Telekom Center Athens» θα είναι γεμάτο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός δίνει τη... μάχη του στις τελευταίες 9 αγωνιστικές της regular season της EuroLeague για να μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη και φυσικά στην προσπάθειά του αυτή δε θα μπορούσε να λείψει ο κόσμος του.

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και αυτή τη σεζόν έχον δώσει συγκλονιστικό παρών στις εξέδρες του Telekom Center Athens και το ίδιο θα κάνουν και στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στις 13 Μαρτίου.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για μία ακόμα φορά ανακοίνωσε SOLD OUT με τον κόσμο της ομάδας να μην αφήνει ούτε ένα... εισιτήριο για την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς.

Κάτι το οποίο… δεν ξάφνιασε τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια».