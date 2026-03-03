Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο SOLD OUT, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια με Ζαλγκίρις
Οnsports Τeam 03 Μαρτίου 2026, 10:43
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Νέο SOLD OUT, «εξαφανίστηκαν» τα εισιτήρια με Ζαλγκίρις

Για μία ακόμα φορά επικρατεί... πανικός στις τάξεις των φίλων του Παναθηναϊκού οι οποίοι πραγματοποίησαν ένα ακόμα sold out. 

Για ακόμη μία φορά το «Telekom Center Athens» θα είναι γεμάτο, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να ανακοινώνει sold-out για το παιχνίδι με την Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο Παναθηναϊκός δίνει τη... μάχη του στις τελευταίες 9 αγωνιστικές της regular season της EuroLeague για να μπορέσει να ανατρέψει τα δεδομένα και να έχει το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην τελική κατάταξη και φυσικά στην προσπάθειά του αυτή δε θα μπορούσε να λείψει ο κόσμος του. 

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού και αυτή τη σεζόν έχον δώσει συγκλονιστικό παρών στις εξέδρες του Telekom Center Athens και το ίδιο θα κάνουν και στον αγώνα με τη Ζαλγκίρις Κάουνας στις 13 Μαρτίου. 

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR για μία ακόμα φορά ανακοίνωσε SOLD OUT με τον κόσμο της ομάδας να μην αφήνει ούτε ένα... εισιτήριο για την αναμέτρηση με τους Λιθουανούς. 

Κάτι το οποίο… δεν ξάφνιασε τους ανθρώπους του συλλόγου, με την ανακοίνωση να αναφέρει χαρακτηριστικά: «Θα λέγαμε ότι είμαστε έκπληκτοι, αλλά το έχετε κάνει συνήθεια».



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Άρης: Σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι η Κ18 των «κίτρινων» - Η ενημέρωση της ΚΑΕ
4 λεπτά πριν Άρης: Σε ασφαλή κατάσταση στο Άμπου Ντάμπι η Κ18 των «κίτρινων» - Η ενημέρωση της ΚΑΕ
ΣΠΟΡ
Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
12 λεπτά πριν Πένθος στο ελληνικό βόλεϊ: Πέθανε ο Γκι Ρόζε Νάνγκα
ΣΠΟΡ
Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σαποβάλοφ στο Indian Wells
35 λεπτά πριν Στέφανος Τσιτσιπάς: Κόντρα στον Σαποβάλοφ στο Indian Wells
BET
Οι αγώνες της PL και της Super League με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
1 ώρα πριν Οι αγώνες της PL και της Super League με αγορές και Bet Builder Ready στα καταστήματα Allwyn
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved